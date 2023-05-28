Цей нафтопереробний завод постачає паливо Чорноморському флоту країни-агресора і вже кілька разів зазнавав атак.

В той час, як російські окупанти атакували українську столицю десятками безпілотників, на Ільському НПЗ в Краснодарському краї РФ було "неспокійно".

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, близько 2 години ночі на підприємство був здійснений "наліт БПЛА". За інформацією каналу, в результаті атаки на території НПЗ спалахнула пожежа.

"Всі апарати були нейтралізовані, в результаті падіння уламків на території заводу виникло задимлення, проте воно було оперативно ліквідовано співробітниками НПЗ. Інфраструктура підприємства не пошкоджена, постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

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Атаки по лініях постачання російських окупантів - що потрібно знати

27 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готує грунт для контрнаступу і деякі процеси – наприклад, знищення ліній постачання або складів в тилу – вже відбуваються.

На початку місяця двічі був атакований Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Він постачає паливом Чорноморський флот країни-агресора.

У ніч на 29 квітня в Севастополі в окупованому Криму згоріла нафтобаза, яка також забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ.

У британській розвідці акцентували, що на тлі атак по нафтобазах росіяни будуть змушені змінити логістику зберігання і транспортування палива.

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