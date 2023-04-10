"Витік" охоплює слайди для брифінгів, деякі з яких, ймовірно, були підготовлені Об'єднаним штабом у Пентагоні.

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження за фактом витоку документів Пентагону. Американські чиновники намагаються визначити джерело витоку та наслідки, які він може спричинити на полі бою та на зусилля США зі збору розвідданих.

"Міністерство оборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність сфотографованих документів, які розповсюджуються в соціальних мережах і, судячи з усього, містять секретні та особливо секретні матеріали", - заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує Financial Times.

За її словами, в Пентагоні організували міжвідомчу роботу, спрямовану на оцінку впливу документів, які можуть вплинути на національну безпеку США, а також на союзників і партнерів.

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Видання зазначає, що "витік" охоплює слайди для брифінгів, деякі з яких, мабуть, спеціально підготовлені Об'єднаним штабом у Пентагоні, тоді як інші, схоже, є продуктами розвідки, включеними до щоденних брифінгів для інших посадових осіб національної безпеки. Крім війни в Україні, згадуються Китай, Іран, Південна Корея та Ізраїль.

Документи свідчать про те, що США та Україна стикаються з труднощами в підготовці та оснащенні військ. Financial Times вивчило 50 сторінок документів і дійшло висновку, що американська розвідка проникла на найвищий рівень російських військових чиновників і може щодня отримувати інформацію для ухвалення українських рішень.

Витік інформації з Пентагону

Нещодавно у соцмережах та російських Telegram-каналах розійшлися фотознімки нібито секретних документів про контрнаступ ЗСУ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає документи фейком. Він пояснив, що якби РФ мала справжні документи щодо дій українських захисників, то не публікувала їх, а використала на полі бою.

Водночас американські спецслужби почали перевірку цього факту. Вони переконані, що інформацію добули саме у них, а не у когось із союзників.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін допускає, що частина цих документів може бути справжньою. Нардеп, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко також вважає, що вони справжні.

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