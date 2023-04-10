До рук росіян дійсно потрапили секретні документи, але без важливої інформації, тому їх використали для ІПСО.

Частина "секретних документів" Пентагону, які нещодавно "витекли" в Мережу, можуть бути справжніми. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі "Радіо Свобода".

"Частина цієї інформації відповідає дійсності. Частина виглядає відверто фальсифікованою. Я думаю, що на якомусь етапі просто вирішили зробити "дезу", і я думаю, що це вирішили зробити наші вороги. Це найкращий спосіб створити дезінформацію: взяти частину правдивої інформації, домішати до неї брехливу для того, щоб важче було розібратися. І для того, щоб довіра до сфальсифікованої інформації була вищою", – вважає нардеп.

На думку Рахманіна, швидше за все, у американців стався випадковий витік, яким скористалися росіяни. Водночас він наголошує, що в оприлюднених документах не було важливих таємниць, що дають уявлення про деталі запланованого контрнаступу ЗСУ.

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"Швидше за все, цей витік стався так, що хтось зламав, умовно кажучи, якийсь сервер по якому, наприклад, передавали фотоматеріали з якогось брифу. Виклав це в Мережу, а потім це вже перекинули на російські телеграми-канали, це стало загальновідомим. І далі це вже кожна сторона намагається використовувати цю історію на свій розсуд", - вважає депутат.

Витік секретних документів Пентагону

Кілька днів тому російські телеграм-канали і Твіттер почали поширювати фотознімки нібито американських секретних документів про ситуацію на фронті в Україні. Першою на це звернула увагу The New York Times.

Українська влада вважає, що цей злив є цілком провокацією російських спецслужб. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що якби опинилися в руках ФСБ секретні документи про плани українського наступу, Росія не стала б їх публікувати, а підготувала пастку для наступаючих українських військ.

Проте, американські спецслужби почали перевірку і намагаються з'ясувати, звідки стався витік. Американці впевнені, що "витекло" саме у них, а не у когось із союзників.

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