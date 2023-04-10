Спецслужби США вважають, що витік стався саме у них, а не у когось із союзників.

Пентагон активно шукає джерело витоку секретних документів, які нещодавно з'явилися в мережі і містять широкий спектр інформації - від стану української ППО до інформації про ізраїльське шпигунське агентство Моссад. Про це пише агентство Reuters.

Співрозмовники видання серед американських чиновників відзначають, що широкий спектр даних, які потрапили в мережу, вказує, що джерелом витоку, найімовірніше, був хтось із американців, а не їхні союзники.

"Зараз основна увага приділяється тому, що це витік з США, оскільки багато документів знаходилися тільки в руках США", — заявив агентству колишній топ-чиновник Пентагону Майкл Малрой.

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Відзначається, що поки розслідування знаходиться на ранній стадії. При цьому допускається, що за витоком стоїть певний "проросійський елемент". В цілому даний інцидент є найсерйознішим порушенням безпеки в США з 2013 року, коли на сайті WikiLeaks були опубліковані понад 700 000 відео і документів дипломатичного характеру.

Два американських чиновника заявили агентству, що опубліковані в березні документи могли бути підроблені, щоб ввести всіх в оману і поширити неправдиву інформацію на шкоду інтересам США.

У цьому контексті наголошується, що деякі документи стверджують, що США шпигували за Ізраїлем і чинили тиск на Південну Корею з тим, щоб вона постачала зброю в Україну. Ця інформація вже викликала негативну реакцію в зазначених країнах.

Зараз американські спецслужби з'ясовують, як широко їхні розвіддані в принципі поширюються всередині країни і які мотиви могли бути у того, хто здійснив витік. У слідства є чотири або п'ять теорій – від незадоволеного співробітника до внутрішньої загрози, яка активно хотіла підірвати інтереси національній безпеці США.

Витік американських секретних документів

Минулого тижня американська газета The New York Times звернула увагу, що соцмережами розходяться фотознімки нібито секретних американських документів. У них відображено стан української армії на початок березня, обстановку на фронті і плани України з накопичення техніки для контрнаступу.

В Офісі президента України і в ГУР вважають, що цей злив є фіктивним. Опубліковані документи, ймовірно, складені на основі компіляції інформації з відкритих джерел, прогнозів і домислів з додаванням дози цілеспрямованої дезінформації.

На думку Олексія Арестовича, основна мета цього фейку - посіяти недовіру між Україною та США, а також змусити українських військових нервувати напередодні контрнаступу.

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