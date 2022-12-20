Існує безліч речей, з якими росіяни стикаються і, які значно обмежують їх потенціал.

У російського керівництва суперечливі погляди на те, чи варто починати новий наступ на Україну.

Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США на умовах анонімності, повідомляє Reuters.

"Звичайно, є деякі всередині РФ, які, я думаю, хотіли б продовжити нові наступальні дії в Україні. Але, є й інші, у яких є реальні питання про здатність РФ зробити це насправді", - сказав він.

За словами чиновника, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему вздовж лінії фронту, і ті, кого Москва приєднала до своїх бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.

"Існує безліч речей, з якими росіяни стикаються в плані наявності необхідного обладнання, боєприпасів, і це накладає обмеження на те, що вони можуть захотіти зробити", - пояснив чиновник.

За його словами, США швидко адаптують допомогу Україні в міру зміни характеру бойових дій, і зроблять те ж саме в разі відновлення наступу.

"Якщо потрібно, ми відповімо. Ми також працюємо зараз, щоб переконатися, що в українців є те, що їм потрібно, щоб впоратися", - зазначив він.

Чиновник додав, що ЗСУ також не мають наміру зменшувати оберти.

"Я думаю, росіяни повинні це враховувати", - підсумував він.

Ймовірність нового наступ РФ на Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив The Economist, що Росія готує 200 тис. військових для великого наступу, який може початися зі сходу, півдня або навіть з Білорусі в найближчі кілька місяців.

Президент Росії Володимир Путін відвідав вчора Білорусь. Це був його перший візит до країни з 2019 року, що викликало побоювання в Києві, що він тиснутиме на Лукашенка, щоб той відкрив новий фронт вторгнення в Україну.

РФ досі використовує Білорусь як плацдарм для своїх нападів на Україну. Саме з Білорусі почалося вторгнення РФ 24 лютого.

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