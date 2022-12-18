Вадим Скібіцький зазначив, що останній раз глава Кремля переносив напад в середині лютого.

Президент Російської Федерації Володимир Путін тричі відкладав повномасштабну війну проти України. До наступу главу Кремля підштовхнули представники Федеральної Служби безпеки.

За словами заступника голова Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Путін кілька разів обговорював дату нападу з главою Генштабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу.

"ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси і підштовхували Герасимова до атаки", - розповів заступник глави розвідки в інтерв'ю виданню BILD.

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Він зазначив, що в якийсь момент Герасимов піддався тиску і погодився провести операцію.

"Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами і пальним всього на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися", - заявив Скібіцький.

Крім того, він нагадав, що завдяки прорахунку командування всі перші цілі Кремля провалилися - не оточили Київ, не взяли Суми, Чернігів чи Харків.

Війна Росії проти України 2022 - що відомо

Російська арямія пішла в наступ на сплячі міста України рано вранці 24 лютого 2022 року. Українці прокинулися від бомбардувань міст.

Росіяни планували швидко і без особливого опору дійти до Києва, але намічений план окупанти не виконали. Командування РФ не врахувало багато факторів, в тому числі і небажання українців жити, як в Росії.

Загарбники пішли з Київської області після запеклих боїв. Незабаром вони вийшли і з багатьох інших районів. Восени росіянам довелося залишити український Херсон. Поки що він зосередилися на Донецькій області, де каменем спотикання став Бахмут.

За даними Генштабу ЗСУ, з середини жовтня на території Білорусі фіксується нарощування російських сил, що може свідчити про підготовку наступу.

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