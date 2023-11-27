Британський генерал зазначив, що реальний розмір допомоги для української армії має становити близько 75 млрд євро на рік протягом 2-3 років.

Для перемоги над Росією у війні Україні навіть за умов збільшення розміру допомоги від партнерів може знадобитися кілька років. Як пише Defence Express, про це заявив британський генерал у відставці, екс-очільник Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії Річард Берронс.

За його словами, реальний розмір допомоги для української армії має становити близько 75 млрд євро на рік протягом 2-3 років, що дозволить здобути перемогу.

Як зазначає видання, від союзників за перший рік повномасштабного вторгнення Україна, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, отримала 65 млрд військової допомоги. Щодо військової допомоги у 2023 році, то остаточна сума невідома, але навряд чи мова буде йти про більші цифри. При цьому її продовження хоча б в аналогічному темпі викликає значне занепокоєння.

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При цьому Берронс зазначив, що в умовах, коли запасів допомоги вже не залишилось, потрібно мобілізувати промисловість.

"У них на "полиці" нічого не залишилось, у нас на "полицях" нічого не залишилось. Ми віддали все що зберігали. Єдиний шлях перемогти - це наша мобілізація промисловості та нашої волі. Й не говорити мені те, що це неможливо, бо ви представники економіки розміром у 15 трильйонів євро на рік", - зазначив він.

Також він додав, що мова не йде про доступність цих ресурсів, а про вибір та компетентність. При цьому це рішення - це "угода сторіччя", бо є можливість перемогти РФ лише витрачаючи кошти, а не "своїх дітей".

За його словами питання збройного протистояння вже європейського сегмента НАТО з РФ - це єдиний розвиток подій, якщо Путін залишиться навіть з частиною окупованої території України.

"Європейська оборона складає близько 1 трильйона євро на рік. Близько 850 млрд з них - це внесок США… Але треба розуміти, що США більше не хочуть "нести" НАТО так, як вони це робили все життя Альянсу", - зазначив Берронс.

Тобто фактично, як зазначає Defence Express, реальний внесок європейського сегменту НАТО у власну оборону складає лише 15% від загальної потреби.

"Й дуже не дарма ці цифри були озвучені. Бо єдина умова не отримати оборонні витрати у розмірі 1 трильйона євро на рік, або хоча б рівні 500 млрд євро на рік - це якраз 75 млрд євро на рік протягом 2-3 років для України, які дозволять нівелювати загрозу РФ для всієї Європи", - пише видання.

Допомога Україні від Заходу

Раніше в ЄС визнали, що до березня Європа навіть спільними зусиллями, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів, оскільки європейська промисловість не має потужностей для такого обсягу виробництва. Тому членів ЄС закликають зробити задоволення потреб України пріоритетом.

У питанні допомоги від США теж виникли проблеми. За останні тижні американські поставки скоротилися через проблеми з ухваленням нової програми підтримки України та початок війни на Близькому Сході.

Наразі США мають проблеми з ухваленням пакета нової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця цього року через розбіжності у питанні прикордонної політики. У Конгресі заявили, що великий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю мають ухвалити не пізніше Різдва, інакше через свята це питання знову застрягне на невизначений термін.

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