Зараз Україна сильніша, ніж рік тому, підкреслив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна здатна відбити російське вторгнення, зараз вона готується до контрнаступу.

В інтерв'ю Al Arabiya глава держави висловив упевненість в успіху наступу і підкреслив, що українці сповнені рішучості повернути свої землі. "Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою", - сказав він.

"Я не можу назвати ситуацію хорошою, але ми боремося. Ми сильніші, ніж рік тому", - сказав президент, коментуючи ситуацію на фронті.

Відео дня

Також Зеленський подякував союзникам за підтримку, проте зазначив, що вони підтримують і себе, допомагаючи Україні. "Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це всім ясно", - сказав він, додавши, що Путін бореться в Україні за своє життя.

Контрнаступ України: що відомо

Нагадаємо, що 22 квітня президент заявив, що Україні відомі всі плани російських загарбників на найближчий час.

В Естонській розвідці вважають, що українські сили можуть піти в наступ вже 9 травня.

Екс-спецпредставник Держдепу Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер переконаний, що українські військовослужбовці мають хороші шанси провести успішний контрнаступ. При цьому армія РФ, на його думку, зараз знаходиться в поганій формі.

The Guardian пише, що після наступу ЗСУ західні країни разом з Китаєм можуть почати схиляти українську владу до "перемир'я" з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: