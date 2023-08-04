Такий наратив в Офісі президента назвали російським та запевнили, що втоми серед українських партнерів немає.

В Офісі президента України наголосили, що наразі серед партнерів не спостерігається втоми від війни в Україні. Союзники України готові допомагати їй до перемоги у війні з Росією.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. "Це російський наратив. Росіяни почали одразу говорити про втому, коли зрозуміли, що їхні плани про три-п'ять днів, чи тиждень війни, не вдалися… Ми з вами спілкуємося в серпні 2023 року, понад 500 днів війни минуло. І ми не бачимо втоми ні з боку лідерів наших партнерів, не бачимо втоми з боку журналістів, не бачимо втоми з боку населення цих країн", - сказав він.

Зокрема, заступник голови ОП зауважив, що наразі втоми немає навіть у тих країнах, де традиційно був присутній російський або радянський наратив.

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За його словами, ці країни зараз поступово виходять на траєкторію конкретної практичної допомоги Україні.

"Тому я не бачу цієї втоми. І вона точно не настане, поки Україна не переможе. А коли Україна переможе, буде радість, що цивілізаційне добро перемогло архаїчне зло", - сказав Жовква.

Він наголосив, що Україна має впевненість у тому, що допомога буде продовжуватись до перемоги, адже саме такі заяви чує від партнерів та не має підстав їм не довіряти.

Війна в Україні: новини

Українське військо продовжує отримувати допомогу від десятків країн-партнерів. Зокрема, незабаром українські пілоти розпочнуть навчання у європейських країнах, на яких тренуватимуться керувати сучасними західними винищувачами F-16. В Офісі президента України повідомили, що на надання цих бойових літаків Україна очікує невдовзі.

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