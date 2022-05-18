Махінації, втома від війни та митниця пригальмували поставки закордонної гумдопомоги.

Іноземці зменшують поставки гуманітарної допомоги в Україну.

Про це пише Forbes. Махінації, втома від війни та митниця пригальмували поставки закордонної гумдопомоги. Фонди очікують на другу хвилю благодійності — прихід великих міжнродних організацій

За тиждень 9-15 травня обʼєм ввезеня гуманітарної допомоги в Україну з за кордону впав на 39% від максимуму зафіксованого 21-27 березня. Тоді в країну завезли близько 49 000 тонн гумдопомоги. В березні обʼєм гуманітарних вантажів не падав нижче 40 000 тонн на тиждень, з середини квітня, навпаки — не піднімається вище 30 000 тонн на тиждень.

Частково на зменшення допомоги вплинули публічні розслідування махінацій з гуманітаркою. Це викликає певну недовіру європейських жертводавців, що відображається в скорочені масштабів підтримки.

Генпрокуратура розслідує 74 кримінальні справи за торгівлю гуманітарною допомогою, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова. Найбльше у Києві — 13 та Львівській області — 9. Про збільшення випадків крадіжок гуманітарки говорять волонтери та військові.

До того ж війна в Україні витісняється з головної повістки телеканалів та перших шпальт західних медіа. Заважають поставкам і проблеми на кордонах. Раніше гумдопомога ввозилась на митниці без черг, але в середині травня фури з гуманітаркою мають ставати в загальну чергу. Це відображається на поставках продуктів харчування, яких зараз критично не вистачає.

Україна очікує на другу хвилю надання гуманітарної допомоги.

Аби попередити або мінімізувати розкрадання гуманітарної допомоги краще працювати з фондами, які працюють напряму з державними органами: МОЗом, коли передає йому аптечки для військових, або з ТРО чи військовими частинами, у випадку постачання амуніції.

Як відомо, в Чернівецькій області генеральний директор однієї з лікарень присвоїв п'ять автомобілів швидкої допомоги. Вони були надані в якості "гуманітарки" на потреби медичного закладу і ЗСУ.

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