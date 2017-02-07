Експерт про підтримку Заходу: Україна у конфлікті з РФ має розраховувати тільки на власні сили

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«Цивілізована Європа, як і в часи Гітлера, намагається за будь-яку ціну уникнути конфлікту і залишитись у своєму комфортному невіданні», - заявив експерт.

«США схоже на деякий час абстрагуються від своїх амбіцій та зобов’язань і зосереджується на внутрішніх конфліктах. Тому головна наша ставка - це власні сили, наша рішучість та правда, яка озброїла нас знанням про себе та про ворога», - додав Горбулін.

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«Не можна допустити помилку Чехословаччини 1938 року… на Заході дедалі більше говорять про втому від України, насправді - це втома від війни, яка триває в Україні. Ми маємо розуміти, що така інфантильна ілюзія дійсно існує, мовляв, не буде України - не буде війни, якщо пожертвувати чимось умовним, незначним, наприклад, Україною – то все стане добре… Добропорядні обивателі бувають готові принести жертву заради так званого лицемірного примарного блага яку завгодно жертву», - додав експерт.

«Під приводом часто лицемірної турботи про Україну нам пропонують різноманітні «компроміси», вони останнім часом заповнили і телебачення і друковані ЗМІ. Назви цих «компромісів» постійно змінюються – від формули Штайнмайєра і, закінчуючи різноманітними ініціативами найнесподіванішого авторства та незрозумілого походження. Але зміст їхній один і той самий – легалізація анексії Криму, легалізація маріонеткових режимів на окупованих територіях Донбасу, блокування європейської та євроатлантичної інтеграції України», - додав Горбулін.