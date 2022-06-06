За словами президента, у світі зростає втома, пов'язана з війною, тому Україну схиляють до невигідного результату переговорів з РФ.

Україна не веде переговори із західними партнерами про підготовку майбутнього "мирного плану" із Росією.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

За його словами, у світі зростає втома, пов'язана з війною, і "люди хочуть якогось результату для себе", тому Україну схиляють до невигідного результату переговорів з РФ.

"Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результат для себе. А нам потрібен результат для нас", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше CNN повідомив, що на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України представники США, Євросоюзу і Великої Британії почали проводити регулярні зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни в Україні шляхом переговорів. Україна в цих обговореннях безпосередньо не бере участі.

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