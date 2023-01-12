Ворог постійно намагається заволодіти ініціативою, проте тяжкі бої тривають.

Понад 100 окупантів було знищено за останню добу під час боїв за Соледар.

"У Соледарі ворог зосередив головні зусилля. ПВК "Вагнер" та інші підрозділи російських військ постійно завдають удари - за останню добу було завдано 91 артилерійський удар по місту. Проте і наші війська зосередили свої зусилля на знищенні ворога. Так, було знищено понад 100 окупантів за цю добу", - розповів в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог намагається заволодіти ініціативою, намагається штурмувати, проте йому це не вдається. За останню добу відбулось 42 боєзіткнення тільки на цьому напрямку.

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"Вони тиснуть, десь мають тактичні успіхи, проте вони не тільки далекі від своєї мети, вони близькі до кризи", - додав він.

Бої за Соледар: подробиці

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що ворог намагається захопити Соледар для просування углиб Донецької області.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець розповів, що після невдалих спроб захопити Бахмут вся еліта армії РФ перекочувала до Соледару.

Хоч ПВК "Вагнер" вже кілька днів звітує про захоплення Соледару Донецької області, у найманців "кухаря Путіна" не все легко. Місто стало для нього настільки бажаним трофеєм, що втрати він більше не рахує.