За словами спікера, в районі Бахмута зараз досягаються дві головні цілі: ворог не може прорвати оборону і, відповідно, наступати далі, а також щодоби зазнає "просто неймовірних втрат, як для армії 21 століття".

Російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута Донецької області. Попри це, українські захисники кожного разу відбивали атаки ворога.

Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, в обороні міста українським військовим допомагає британська бронетехніка.

"Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були вибиті. Зокрема, за допомогою британської бронетехніки", - розповів Череватий.

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Спікер зазначив, що в районі Бахмута зараз досягаються дві головні цілі: ворог не може прорвати оборону і, відповідно, наступати далі, а також щодоби зазнає "просто неймовірних втрат, як для армії 21 століття".

Ситуація під Бахмутом

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підтвердив, що місто перетворилося на "найгарячішу" точку на лінії фронту.

Дещо раніше у розвідці Британії пояснили, чому окупантам складно вести вуличні бої в Бахмуті. Для ефективного ведення таких битв потрібен високий рівень навичок і якісне командування молодшої ланки. А з цим у окупантів спостерігаються проблеми.

Щоб підтримати ЗСУ, Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут. За його словами, "українські захисники ризикують своїм життям заради людей, тому щоб підтримати і їх, теж потрібно чимось ризикувати".

В ISW заявили, що поїздка Зеленського в Бахмут підірвала інформаційну кампанію Кремля, що демонструє диктатора Володимира Путіна, як безпосереднього учасника війни.

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