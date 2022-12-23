Тим часом наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження противника.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі Бахмута та ще 18 населених пунктів.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині", - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ у Facebook.

Тим часом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника.

Відео дня

У Генштабі також повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Ситуація на фронті - що відомо

Станом на 22 грудня російська армія втратила близько 100 тисяч 400 чоловік особового складу. Крім того, росіяни втратили: танків - 3003, бойових броньованих машин - 5981, артилерійських систем - 1978, РСЗВ - 413, засобів ППО - 212, літаків - 283, вертольотів - 267.

Також в Генштабі повідомили, що протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних і п'ять авіаційних ударів по Україні.

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