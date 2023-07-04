Це був "Іскандер-К" - не балістична, а крилата ракета, яка стартує з прихованої наземної установки і також небезпечна коротким проміжком часу до прильоту.

Черговий терористичний акт Росії у Первомайському на Харківщині російські окупанти здійснили за допомогою крилатої ракети "Іскандер-К", розповів в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Те, що сталося у Первомайському на Харківщині, за тими даними, що маю, це був "Іскандер-К". Це не балістична, а крилата ракета, але від того вона не стає менш безпечною. Тому що, як і "Іскандер-М", вона стартує з наземної установки, з прихованої позиції і несподівано. І дуже короткий час має, ще раз хочу підкреслити, як "Іскандер-М", так і "Іскандер-К" від старту ракети до прильоту", - акцентував Ігнат.

Він зазначив, що прифронтові зони країни перебувають у посиленій небезпеці, адже ворог має можливість ближче розміщати свої пускові установки. Зокрема, коли йдеться про "С-300", якими російські окупанти часто завдають підступні удари по наближених до лінії фронту населених пунктах.

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Він додав, що ворог застосовує усе наявне у нього озброєння по прифронтових регіонах України, але це не варто розцінювати як нову тактику. "Розцінювати це як якусь тактику - навряд чи. Що вони мають, те і застосовують. Тут йдеться про ракети "С-300", на Запоріжжі застосовує ці ракети. Авіабомби кожного дня прилітають, дуже часто ми бачимо використання "Шахедів" і вночі, і в денний час", - сказав Ігнат.

Також спікер командування Повітряних сил прокоментував, чи може ворог готувати потужніші обстріли по території країни найближчим часом.

"Можна лише припускати. Дивитися, коли ворог здійснював такий потужний обстріл 40-50 ракет, як періодично це відбувається. Тому що по тій інфографіці, яку ми подаємо щодня, ми бачимо постійно і "Шахеди", і ракети різних типів. Є ракети, які ми збиваємо звичайними засобами, а є ракети, такі як "Х-22", ті ж самі балістичні ракети різних типів, аеробалістичні ракети, щодо яких у нас, на жаль, замало засобів, щоб захистити різні напрямки. Тому противник постійно робить обстріли певною кількістю ракет і "Шахедів". Але чи можуть вони готувати щось більше - тут не можу робити жодних прогнозів. Треба готуватися до різних сценаріїв, бути пильними та дотримуватись правил безпеки", - підкреслив Ігнат.

Удари Росії по Первомайському та інших містах 4 липня - головне

Сьогодні, 4 липня, російські окупанти вдарили по Первомайському на Харківщині ракетою "Іскандер". За останіми даними, надвечір кількість постраждалих зросла до 43 людей.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що серед постраждалих 10 дітей, одна дитина віком 10 місяців знаходиться зараз в реанімації. Він акцентував, що кривавий удар ворога прийшовся виключно на житловий район, де немає жодних промислових, а тим паче військових обʼєктів.

Крім того, зранку 4 липня, загарбники атакували Херсон. Внаслідок артилерійського удару повідомлялося про загибель двох людей та пошкоджені житлові будинки.

В Сумах 4 липня оголошено День жалоби за жертвами удару російського БПЛА по житловій багатоповерхівці в центрі міста. Напередодні від російських ударів на Сумщині постраждали десятки людей та пʼятеро загиблих.

3 червня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи паузу в ракетних атаках по Києву, припустив, що це може бути повʼязано з певними планами противника чи з нестачею ракет, та закликав не розслаблятися.

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