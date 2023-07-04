Загинули чоловік та жінка, дані щодо травмованих уточнюються.

Сьогодні вранці ворог завдав по Херсону артилерійського удару, через що загинули люди.

За даними Херсонської обласної прокуратури, 4 липня близько 6:00 збройні сили РФ здійснили артобстріл міста.

"Двоє містян - чоловік та жінка отримали травми, несумісні із життям. Наразі дані щодо травмованих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки", - повідомляє прокуратура.

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Зараз на місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовослужбовцями.

Вже розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши по Херсонщині понад 400 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. Тільки по місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області - шість людей дістали поранення", - розповів Прокудін.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники посилили обстріли Херсонщини. Зокрема, за 2 червня по деокупованій частині регіону було випущено ворогом майже 600 снарядів. Під вогнем - Херсон, Антонівка, Золота Балка, Садове тощо. Загарбники нищать житлові будинки, аптеки, лікарні, вбивають мирних жителів.

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