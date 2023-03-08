Ворог постійно обстрілює позиції українських військових.

У самій Харківській області немає бойових дій, однак окупанти вже декілька тижнів атакують на Лимансько-Куп’янському напрямку. Тільки за добу тут зафіксовано шість боєзіткнень з ворогом.

Про це заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, Росія зазнала значних втрат у живій силі.

"На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли ряд населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів", - розповів він.

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За його словами, ворог намагається проводити атаки в районі Гряниківки, Білогорівки, Виїмки, Спірного, Невського та Федорівки. Також ведуться активні обстріли з використанням артилерії.

Череватий зазначив, що за цю добу було 184 обстріли, 6 боєзіткнень на цьому напрямку, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон.

"Також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві ББМ, два склади з боєприпасами", - додав він.

Війна в Україні: останні новини

За даними Генштабу, за минулу добу Збройні Сили України відбили щонайменше 100 атак росіян на різних ділянках фронту та ліквідували ворожий ЗРК "Бук-М1-2". Ворог посилив свої атаки на кількох напрямках, а також продовжує штурм Бахмута (Донецька область).

За останню добу українські захисники ліквідували 700 загарбників. Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали: близько 155 530 осіб.

Аналітики ISW переконані, що армія РФ не зможе прорватися вглиб України у разі захоплення Бахмута.

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