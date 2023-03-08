Українські захисники відзначилися ліквідацією ворожої ЗРК "Бук-М1-2".

За минулу добу Збройні Сили України відбили щонайменше 100 атак росіян на різних ділянках фронту та ліквідували ворожий ЗРК "Бук-М1-2". Ворог посилив свої атаки на кількох напрямках, а також продовжує штурм Бахмута (Донецька область). Напередодні ЗСУ відбили понад 140 атак окупантів.

Про оперативну ситуацію на фронті розповів Генштаб ЗСУ в рамках свого ранкового зведення у середу, 8 березня. Там уточнили, що росіяни протягом 7 березня завдали 24 авіаційних і 1 ракетний удар по українських територіях, а також застосували іранські дрони-камікадзе Шахед-136.

Протягом минулої доби ворог концентрував свої атаки на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Росіяни також продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін - формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. При цьому сили РФ все ще присутні на кордоні з Україною.

Минулої доби ворог вів вогонь з мінометів та артилерії по районах населених пунктів Сумської області Старикове, Білопілля, Голишівське, Павлівка, Волфине та Грабовське; по Чернігівській області - Сеньківка та Карповичі, а також обстріляв 18 населених пунктів Харківської області. Серед них - Уди, Ветеринарне, стрілка, червоне, зелене, Устинівка, Аніскіне, Шев'яківка, Дворічна та Західна.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, спірне, виїмка, Невське та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фіголовка, Дворічна, Гряниківка та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Краснопопівка та Діброва - Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка та Федорівка Донецької області.

Також армія РФ, попри суттєві втрати зі свого боку, продовжує штурм околиць Бахмута (Донецька область). Там ворог вів безуспішні наступальні дії наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхове-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхове-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам'янка, Північне, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Тільки біля Мар'їнки ворог здійснив понад 20 атак. Ворожі обстріли зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, недалеко від лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Мілове, Зміївку, Іванівку, Херсон та інженерне.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські ракетники й артилеристи за добу вразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади паливно-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

Оперативна ситуація під Бахмутом - останні новини

Нагадаємо, що сьогодні американський Інститут вивчення війни ISW відзвітував про оперативну ситуацію на фронті України та показав нову карту битв. Згідно з геолокаційними картами за 6 і 7 березня там фіксують зміну позицій військ РФ біля річки Бахмутка - їх сили зрушили на 200 м ближче до східної частини міста.

Також аналітики оцінили перспективи окупації Донецької області з боку військ РФ у разі, якщо їм вдасться зайняти українську "фортецю" Бахмут. В ISW вважають, що найближчим часом російська армія не зможе реалізувати наступальні маневри далі території Бахмута через проблеми з наявністю механізованих бригад.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів важливу зустріч про оперативну ситуацію в Бахмуті з міжнародними партнерами України. На переговорах були присутні генерали армій НАТО і ЄС.

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