ЗСУ дуже вмотивовані, що зменшує тривалість навчання.

Більшість західного озброєння українські військові опановують за 2 тижні, а важкі зразки – до двох місяців.

"Нові зразки озброєння, які надходять нашим бійцям від країн-партнерів, наприклад, переносні зенітні комплекси, протитанкові ракетні комплекси - наші бійці опановують приблизно за два тижні. Для важких зразків озброєння термін навчання - до двох місяців", – заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, наші захисники дуже вмотивовані, що зменшує тривалість їхнього навчання.

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"Хочу відзначити, що наші хлопці з великою зацікавленістю вивчають новітнє озброєння та техніку, що значно зменшує терміни їхньої підготовки", - додав Наєв.

Він зазначив, що ЗСУ також проходять навчання на іноземній техніці за кордоном, де їх навчають протягом місяця. При цьому російських окупантів навчають на білоруських полігонах до двох місяців, а потім перекидають на схід України.

Навчання українських військових

Нещодавно у ЄС заявили, що навчання екіпажів українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16 вже розпочалися.

Збройні сили Королівства Норвегії планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року.

Крім того, міністерка оборони Канади Аніта Ананд та міністр оборони Латвії Інара Мурнієце започаткували новий амбітний проект з підготовки українських офіцерів у Латвії.

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