Вони опановуватимуть процес планування, координацію маневру, розвідку.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд та міністр оборони Латвії Інара Мурнієце започаткували новий амбітний проект з підготовки українських офіцерів у Латвії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Тwitter.

Міністр наголосив, що вірить, що канадські та латвійські інструктори зроблять усе можливе, щоб допомогти нашим воїнам "навчитися воювати та перемагати", бо освіта – то "запорука успіху".

"Вони (українські офіцери – УНІАН) опановуватимуть процес планування, координацію маневру, розвідку", – зазначив Резніков.

Відео дня

Голова МОУ додав, що "глибоко вдячний канадському та латвійському народам, які стоять з нами у ці важкі часи".

"Будемо святкувати перемогу разом", – наголосив міністр оборони України.

Навчання українських військових в Латвії - що відомо

В березні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розширення програми підготовки для українських військовослужбовців в рамках проекту UNIFIER. Він зазначав, що навчання триватимуть щонайменше до осені.

15 травня у Латвії розпочнуться навчання українських військових в рамках операції UNIFIER. Навчання проводитимуть спільно із збройними силами Канади та Латвії на рівні бойових командирів. Ці навчання триватимуть одночасно з навчальними заходами Канади в рамках операції UNIFIER, що також проводиться у Польщі та Великобританії.

В середу, 10 травня, Аніта Ананд на прес-конференції в Оттаві з латвійським колегою Мурнієце повідомила, що під час цих майбутніх навчань "під керівництвом канадського підполковника пройде інструктаж українських молодших офіцерів про обов'язки в бою, процес планування та накази, координацію маневрів, розвідувальну розвідку, планування та виконання".

Вас також можуть зацікавити новини: