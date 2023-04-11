Наші захисники контролюють набагато більший відсоток території Бахмута.

Раніше засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито захоплення понад 80% Бахмута.

"Ми повністю сконцентровані на Бахмуті, продовжуючи виконувати бойові завдання. У Бахмуті більша його частина - тобто більш як 80% - знаходиться під нашим контролем, включаючи весь адміністративний центр, заводи, фабрики, міську адміністрацію. Те, що залишилося, - це частина багатоповерхових житлових кварталів, де зроблені укріпрайони. Під цими багатоповерхівками є тунелі", - цитує CNN заяву бойовика.

В коментарі виданню речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий спростував твердження Пригожина. За його словами, росіяни таким чином намагаються показати хоч якусь перемогу в місті, яке намагаються захопити протягом дев'яти місяців.

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"Ця заява Пригожина не відповідає дійсності. Я щойно зв'язався з командиром однієї з бригад, яка захищає місто. Я можу з упевненістю заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута. Пригожину потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке вони намагаються захопити вже дев'ять місяців поспіль, тому він робить такі заяви", - пояснив речник.

Ситуація у Бахмуті

За даними Генштабу, Сили оборони України за поточну добу відбили понад 50 атак російських загарбників. Продовжуються жорстокі бої за місто Бахмут Донецької області.

Військовий експерт Петро Черник пояснив, що це місто є ключем для потенційного звільнення нашої території у бік Сєверодонецька й Лисичанська.

Командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковника Олександр Сирський заявляв, що ЗСУ виснажили членів ПВК під час боїв.

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