Вони зазначили, що місця поховання "вагнерівських" найманців стрімко розростаються.

Журналісти виявили вже сім кладовищ ПВК "Вагнер", на яких загалом поховано щонайменше 995 чоловік. При цьому кладовища стрімко розростаються.

Видання Бі-бі-сі зазначило, що багато хто з похованих - засуджені, які повинні були ще відбувати терміни у в'язницях. При цьому родичі щонайменше 42 похованих не знали про їх смерть і місяцями з'ясовували їхню долю.

Як повідомило видання, два нових місця поховання "вагнерівців" виявлені в Новосибірську і поблизу Іркутська. Так, на початку квітня волонтери виявили на кладовищі Новосибірська окрему ділянку з 69 свіжими могилами.

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Журналісти повідомили, що найчастіше завербованих в ПВК засуджених ховали там, де живуть їхні родичі, проте зараз стало відомо про декілька десятків випадків, коли ліквідованих в Україні найманців, ховали в інших регіонах і не повідомляли родичам.

Родичка одного засудженого, який підписав контракт з ПВК "Вагнер" повідомила виданню, що знайшла його могилу в Іркутську. Там з'явилась така же окрема ділянка, як в Новосибірську. "Нашого там поховали, нам не повідомили - сказала виданню жінка. - Там багато вже поховано і ще при нас копали могили". Місцеві жителі кажуть, що зараз на одній з ділянок кладовища є не менше 40 могил.

Крім того, як зазначило видання, в березні більше 60 одноманітних могил з символікою "Вагнера" були виявлені в Свердловській області, а зараз там 106 могил.

64 могили з однотипними хрестами були виявлені місцевими жителями на кладовищі села Миколаївка Самарської області на початку березня, але тепер число могил зросло майже вдвічі - до 102.

Також свіже кладовище було виявлено на початку лютого жителями підмосковного селища Фряново. Там були 22 могили ліквідованих найманців. За словами жителів селища, ніхто з похованих їм не був знайомий. Бі-бі-сі вдалося зв'язатися з сім'ями двох найманців - вони підтвердили, що чоловіки були ув'язненими. Один був родом з Таджикистану, інший - з Киргизстану. Обидва перестали виходити на зв'язок у жовтні, але про їхню смерть родичі не знали.

Крім російських регіонів, кладовище "вагнерівців" виявлено також і в тимчасово окупованому Луганську. У лютому там налічувалося 42 могили, але з тих пір на цьому кладовищі з'явилося ще 36 могил.

Однак, як зазначає видання, найбільше і найвідоміше кладовище ПВК "Вагнера" знаходиться в Станиці Бакинській. Станом на 2 квітня там налічувалося 607 могил, і їх число продовжує швидко збільшуватися.

"Вагнерівці" на війні в Україні

До лав "Вагнера" ув'язнених почали активно вербувати восени минулого року. Сам фінансист ПВК Євген Пригожин їздив колоніями і вербував засуджених вступати до його компанії. А після нового року почала надходити інформація про те, що найманці "Вагнера", особливо ув'язнені масового, гинуть в Україні.

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