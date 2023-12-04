Навіть ці старі танки мають суттєві переваги над радянською, і навіть новою російською технікою.

Німецькі танки Leopard 1 уже виконують завдання в зоні бойових дій. Хоча ці танки, сконструйовані в 60-ті роки, є значно старшими від омріяних Leopard 2, проте навіть вони виявились ефективними проти радянської техніки. Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко побачив німецький Leopard на війні та дізнався у бійців про переваги та недоліки цього танка.

Рішення про надання саме цих танків дуже часто критикують, зокрема через слабку броню, однак в умовах коли Україні потрібно багато такої техніки, десятки навіть не дуже досконалих "Леопардів" не будуть зайвими. До того ж, вже у бойових умовах з’ясувалося, що й ці старі танки мають суттєві переваги над радянською, і навіть новою російською технікою.

Як зазначив у коментарі журналісту боєць ЗСУ, бронювання Leopard 1 дійсно не занадто міцне для танка, але це в будь-якому разі засіб ураження.

Він також детальніше розповів про переваги цієї бронетехніки.

"В них набагато краща система управлення вогнем, набагато кращий балістичний обчислювач, набагато точніше стріляє гармата – вона може вражати цілі на більшій відстані, ніж радянські зразки озброєння і в неї стоїть дуже гарний тепловізійний приціл, який дозволяє вражати цілі як вдень, так і вночі", - поділився боєць.

Водночас над проблемами броні вже працюють українські інженери, боєць ЗСУ зазначив, що є плани по установці додаткового динамічного захисту від кумулятивних снарядів і робота триває.

Крім того, як зазначив Цаплієнко, у цих танків є ще одна дуже важлива особливість.

Зокрема, нещодавно окупанти оприлюднили відео, на якому показали влучання в український Leopard.

"Однак завдяки особливостям конструкції, про які поки що не варто говорити, підбиту машину вдалося евакуювати з поля бою. Танкісти кажуть: при таких ураженнях російський танк перетворюється на металобрухт, а його екіпаж – на смертників. Німецький – відправляється на ремонт, щоб незабаром повернутися в стрій разом з екіпажем", - зазначає журналіст.

Танки Leopard для України - що відомо

Нещодавно Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5 та багато іншого необхідного озброєння.

Також Кабмін і німецький концерн Rheinmetall уклали договір на поставку систем Leopard 1, в тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 і двох танків для навчання водіїв. Поставка повинна відбутися в 2024 році.

Також відомо, що Збройні сили Литви спільно з оборонною промисловістю Німеччини відремонтують танки Leopard, які були пошкоджені на фронті в Україні.

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