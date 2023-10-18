Ці танки ефективно зарекомендували себе в боях.

Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ чергові зразки бронетехніки – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідні накази підписав Міністр оборони України Рустем Умєров.

В Міноборони зазначають, що ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях.

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"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Війна в Україні - роль Leopard

Як повідомляв УНІАН, за перші 13 тижнів контрнаступу ЗСУ втратили лише 5 танків Leopard 2 з 71 наявного.

На початку вересня Данія, Нідерланди та Німеччина передали ще 10 танків Leopard 1. Однак згодом Україна відмовилася приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5 через їхній поганий технічний стан.

Нещодавно стало відомо, що Збройні сили Литви спільно з оборонною промисловістю Німеччини відремонтують танки Leopard, які були пошкоджені на фронті в Україні.

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