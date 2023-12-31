Танки Leopard 2A6, які Україна отримала на початку цього року, можливо, будуть єдиними, які вона коли-небудь отримає.

Україна отримала всього 21 танк Leopard 2A6 німецького виробництва: 18 з Німеччини та три з Португалії.

Український бронетанковий батальйон зазвичай має 31 танк. Маючи лише 21 із 69-тонних чотиримісних танків - можливо, найкращих танків у 22-місячній війні Росії з Україною-українська армія могла укомплектувати не більше двох рот по 10 машин у кожній, пише Forbes.

Тому цілком логічно, що українці спочатку оснастили Leopard 2A6 тільки один підрозділ: 47-у армійську механізовану бригаду.

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Але тепер, схоже, танки використовує друга бригада. Все більше і більше фотографій і відео зображують Leopard 2A6 у складі 21-ї армійської механізованої бригади, яка також експлуатувала всі 10 танків Strv 122 (вдосконалені Leopard 2A5), які Швеція подарувала Україні.

Дивно те, що 47-а бригада веде бої на найнебезпечнішій ділянці фронту - в районі східного міста Авдіївки. Протягом 10 тижнів російські полки і бригади безуспішно намагалися оточити і відрізати український гарнізон Авдіївки. Але гарнізон, підтримуваний танками Leopard 2A6 47-ї бригади і бойовими машинами М-2 американського виробництва, встояв. 47-а бригада зі своїми танками і бойовими машинами навіть зуміла контратакувати північніше Авдіївки.

Захисникам міста потрібен кожен танк, який вони можуть отримати. А 47-а дивізія втратила як мінімум чотири, а можливо, і більше, з 21 танка Leopard 2A6, а решту відправила до Литви на ремонт.

"У 21-ї залишилося не більше дев'яти Strv 122 після втрати одного в бою. Чи 47-а дивізія перекинула достатньо леопардів 2А6, щоб відновити єдину бронетанкову роту 21-ї дивізії до 10 танків? Або дві бригади вирівняли свої запаси, при цьому кожна бригада взяла на себе посилену роту приблизно з 13 танків?" - сказано в матеріалі.

Це загадка, і вона підкреслює, наскільки мало кращих танків Leopard 2 Україна отримала від своїх союзників. Ніхто не обіцяв більше Strv 122, Leopard 2A5 або A6. 31 з цих танків, які Україна отримала на початку цього року, можливо, будуть єдиними, які вона коли-небудь отримає.

Німецько-голландсько-датський консорціум відправляє близько 200 танків Leopard 1A5, але багато з цих слабозахищених танків вже знаходяться на озброєнні 5-ї танкової бригади і 44-ї механізованої бригади.

Тим часом Сполучені Штати поставили 31 М-1А1. Вони вже кілька тижнів перебувають на передовій на сході. Для 47-ї бригади, основною технікою якої є колишні американські бойові машини М-2, мало б сенс взяти М-1 і передати 21-й бригаді Леопарди 2А6, що залишилися.

Цей обмін буде делікатним, оскільки обидві бригади знаходяться в гущі бойових дій. Якщо дійсно 47-а дивізія прийме на озброєння М-1 і позбудеться Leopard 2А6 (а для ясності: немає ніяких доказів того, що це так), то це може бути поступова заміна.

Танки Leopard -останні новини

Міноборони пр ийняло на озброєння для ЗСУ чергові зразки бронетехніки-танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 і Leopard 1А5.

Відповідні накази підписав Міністр оборони України Рустем Умеров. У Міноборони зазначають, що ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях.

"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну і високотехнологічну зброю", - сказано в повідомленні.

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