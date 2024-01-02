Богдан Кротевич закликав українців вчитися на своїх помилках.

Російська Федерація 2 січня здійснила чергову масовану атаку на міста України. Майор Збройних сил України та військовослужбовець "Азова" Богдан Кротевич звернувся до українців.

"На жаль, українці згадують про єдність тільки під масованими обстрілами мирних міст. На щастя, Росія досі не розуміє цього. Тому ми в будь-якому випадку переможемо, але саме тому ми переможемо більшими втратами, ніж могли б", – написав військовий у соцмережі Х.

За його словами, потрібно вчиться на своїх помилках.

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Атака Росії на Україну 2 січня 2024 року - головні новини

Росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами, в тому числі "Кинджалами". Основний удар припав на Київ, де ППО збила понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та 10 Х-47м2 "Кинджал".

Внаслідок ударів відомо про майже сотню постраждалих у Києві та Харкові, серед яких діти. Також кілька людей загинули.

У свою чергу видання Forbes грунтуючись на дані Командування Повітряних сил ЗСУ підрахувало, що сьогоднішня атака обійшлася Москві приблизно в 620 мільйонів доларів.

За попередніми даними, окупанти застосували проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів і ударні БПЛА. У першій хвилі ворог атакував "шахедами". Всі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 знищені.

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