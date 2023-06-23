За його словами, міст буде непридатний до експлуатації в найближчі тижні.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що пошкодження Чонгарського мосту, удар по якому він раніше назвав безглуздим, виявилися "набагато серйознішими", ніж він думав.

У коментарі російським пропагандистам ставленик окупантів сказав, що міст буде непридатним для руху як мінімум два-три тижні. "На жаль, міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми спочатку думали", - додав він.

За словами Сальдо, зараз там проводяться якісь роботи і окупанти вирішують, "що з ним робити".

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Удар по Чонгарському мосту: всі деталі

22 червня стало відомо про удар по Чонгарському мосту у Херсонській області. Окупанти відразу звинуватили в цьому українську армію, заявивши, що ЗСУ використовували для атаки ракети Storm Shadow.

Сальдо записав відео з місця удару. Гауляйтер заявив, що Україна вчинила "безглузду дію за вказівкою з Лондона" і подія "нічого не вирішує для результатів спецоперації".

Також у своєму відео він закликав вдарити по мостах в Одеській області і молдавських Джурджулештах. У Молдові відразу зажадали від РФ пояснень.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що пошкодження мосту боляче вдарить по логістиці окупантів і мінімізує їх можливості поповнювати ресурси.

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