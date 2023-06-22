Немає жодного місця у області, де б загарбники могли почувати себе в безпеці.

Пошкодження мосту у Чонгарі на Херсонщині має дуже велике значення для подій на фронті з трьох головних причин.

Їх перелічив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі. "По-перше, це удар по військовій логістиці окупантів. Деякі пропагандисти вже написали панічні публікації про міст. Що цікаво, коли підірвали ГЕС, вони мовчали. Значить, міст у Чонгарі прямо зачіпає їх інтереси", - написав він.

Також це здійснило психологічний вплив на російських загарбників та окупаційну владу. "Немає жодного місця на території Херсонщини, де б вони могли почувати себе в безпеці", - зазначив Соболевський.

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На думку заступника очільника ОВА, відпрацювання по таких об’єктах свідчить про те, що характер бойових дій на півдні в недалекій перспективі стане динамічнішим. "Нагадаю, що системні удари по Антонівському мосту були саме перед тим, як була звільнена правобережна частина Херсонщини, - додав він.

Удар по мосту в Чонгарі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці пролунали вибухи в районі Чонгарського мосту. Окупанти звинуватили в ударі українську армію, заявивши, що вони використали для цього Storm Shadow.

Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє покриття автомосту, люди не постраждали. Водночас гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що цей удар "нічого не вирішує".

Також він почав погрожувати "дуже серйозною відповіддю" Одеській області та Молдові.

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