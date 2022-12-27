Напередодні удару на аеродромі було від 18 до 20 винищувачів, зазначив Арестович.

Після другого удару по аеродрому стратегічної авіації "Енгельс" Росія почала перекидати бомбардувальники Ту-95 на крайній Далекий Схід. За даними радника ОП Олексія Арестовича, РФ відвела подалі від України щонайменше 10 літаків.

У розмові з юристом Марком Фейгіним Арестович зазначив, що напередодні удару на аеродромі було від 18 до 20 винищувачів: "Частину вони відвели, частину повернули. Значить, штук 8-10 там ще є, напевно".

Є пошкодження самої інфраструктури аеродрому. "Знесена гармата управління польотами", - додав Арестович.

Росіяни можуть розбити на території "Енгельса" мобільний пункт, але в його ефективності - у зв'язку зі специфічністю польотів і в складних метеоумовах - Арестович сумнівається.

"У будь-якому випадку збитків завдано, і був, можливо, зрив одного масштабного нальоту", - констатував Арестович.

Водночас для завдання ударів по Україні росіянам потрібно сісти на "Енгельсі".

Вибухи на "Енгельсі" - що відомо

Під час підготовки до наступного масованого удару по Украні на військовому аеродромі стратегічної авіації "Енгельс" сталася нова серія підозрілих вибухів.

У Росії заявили, що нібито збили на підльоті до об'єкта український безпілотник, проте відзвітували про трьох загиблих.

Наразі реальні втрати РФ внаслідок атаки невідомим БПЛА не розкриті.

Це вже другий великий вибух на"Енгельсі". Аеродром був атакований БПЛА 5 грудня, коли окупанти теж готували масований удар.

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