За словами Теодороса Русопулоса, атака на будівельний гіпермаркет є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос засуджує суботній авіаудар по будівельному гіпермаркету у Харкові. Про це він повідомив у соцмережі X.

"Атака на будівельний гіпермаркет у Харкові в суботу є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав глава ПАРЄ.

Раніше в МЗС Чехії вказали на цинічний аспект російського удару по Харкову. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський зазначив, що російський бомбовий удар по гіпермаркету в Харкові, коли там перебували сотні цивільних, наочно демонструє, чого варті російські пропозиції щодо перемир’я.

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Удар по Харкову 25 травня

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 25 травня, російські терористи вдарили по гіпермаркету у Харкові. Внаслідок атаки щонайменше четверо людей загинули, ще 40 отримали поранення.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є велика кількість зниклих безвісти.

Згодом стало відомо, що росіяни вчетверте за день вдарили по Харкову. Цього разу окупанти атакували центральну частину міста - зокрема, під обстріл потреапили відділення "Нової пошти", перукарня та кафе.

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