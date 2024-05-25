Влучання припало на центральну частину міста.

Росіяни завдали нового удару по Харкову, вже четвертого за день. Цього разу росіяни атакували центральну частину міста, повідомляє місцева влада.

За даними голови обласної адміністрації Олега Синєгубова, на цю хвилину відомо про 14 постраждалих, серед них – 13-річний хлопець.

Як уточнив мер міста Ігор Терехов, удар припав на район щільної житлової забудови.

"За сьогодні це вже четвертий приліт. Тут цивільний об’єкт. Це відділення "Нової пошти". Крім того, тут розташовано барбершоп, тобто перукарня, розташоване невеличке кафе", – розповів Терехов.

Російський удар по гіпермаркету в Харкові

Як писав УНІАН, у суботу вдень росіяни завдали кілька авіаційних ударів по Харкову. Одна з російських бомб влучила у будівельний гіпермаркет в районі Північна Салтівка, коли там перебували кілька сотень людей. За останніми даними, в результаті удару постраждали щонайменше 40 осіб, 15 працівників гіпермаркету досі не виходять на зв’язок. Підтверджено загибель двох людей.

Як розповіли в прокуратурі, через масштабну пожежу, яка виникла в гіпермаркеті після бомбардування, деякі тіла загиблих, ймовірно, згоріли до попелу. Реальну кількість загиблих можна буде оцінити за записами з камер спостереження.

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