Ще вчора Путін розповідав, як він прагне миру.

Російський бомбовий удар по гіпермаркету в Харкові, коли там перебували сотні цивільних, наочно демонструє, чого варті російські пропозиції щодо перемир’я. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на платформі X.

"П'ятниця. Кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не купуйтеся на кремлівські казки", – написав він.

Ліпавський додав, що на зустрічі міністрів НАТО, яка відбудеться в Празі, він проситиме своїх колег зробити більше для "стримування російського імперіалізму".

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Російський удар по гіпермаркету в Харкові

Як писав УНІАН, у суботу вдень росіяни скинули кілька КАБів на Харків. Одна з них влучила у будівельний гіпермаркет на півночі міста. На той момент в середині перебували кілька сотень людей. За останніми даними, в результаті удару постраждали щонайменше 35 осіб, 15 працівників гіпермаркету досі не виходять на зв’язок. Підтверджено загибель двох людей.

Як розповіли в прокуратурі, через масштабну пожежу, яка виникла в гіпермаркеті після бомбардування, деякі тіла загиблих, ймовірно, згоріли до попелу. Реальну кількість загиблих можна буде оцінити за записами з камер спостереження.

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