Внаслідок падіння уламків ракети в Українці пошкоджено дві квартири в багатоповерховому будинку.

Стан 13-річної дівчинки, яка постраждала внаслідок падіння уламків ракети на багатоповерхівку в місті Українка Київської області, стабільний, їй надається необхідна медична допомога. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вона доправлена у лікарню. Медики сказали, що її стан стабільний, все буде добре. Надають усю необхідну допомогу", – сказав очільник ОВА.

За його словами, внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено дві квартири в багатоповерховому будинку.

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Масований удар по Україні 28.04. 2023 - головне

28 квітня вранці Росія здійснила масований ракетний обстріл України, в результаті чого було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані (Черкаська область) та в місті Українка, що на Київщині.

Загалом окупанти запустили з акваторії Каспійського моря територією України 23 крилаті ракети, 21 з яких була збита.

В місті Умань Черкаської області внаслідок ракетного удару росіян загинули 11 людей, ще 18 дістали поранення. За даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, серед загиблих є двоє дітей. "На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток.

Своєю чергою, в "Укренерго" зауважили, що ранкова ракетна атака росіян не завдала шкоди енергетичній інфраструктурі України та не призвела до необхідності обмеження споживання, але на сході країни внаслідок обстрілів пошкоджений енергетичний об’єкт.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські ракети влучили у багатоповерхівку Умані з двох причин. Він не виключив, що дефіцитні Х-101 були дефектними, або що окупанти скористались неправильними розвідданими. Проте це не скасовує той факт, що удар по Україні є черговим воєнним злочином загарбників.

Хмизу підкинув і пост Міноборони РФ, у якому країна-агресорка відзвітувала про удар по цивільних. Міноборони Шойгу виклало фото російської ракети з підписом "Точно в ціль".

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