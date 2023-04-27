Кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі збільшилась до трьох.

У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшилась трьох. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил ЗС України.

Як зазначається, станом на 10:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, серед яких три - носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет.

В Азовському морі - один ворожий корабель, у Середземному - до чотирьох кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 16 ракет.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 квітня у Чорному морі на чергуванні перебували два надводних ракетоносії.

Ситуація на фронті - останні дані

Сьогодні вночі Росія вдарила "Калібрами" по Миколаєву. Ворожі ракети розбомбили приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. За останніми даними, одна людина загинула та 23 тримали поранення.Серед постраждалих є дитина.

За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ відбили 54 ворожі атаки. Сьогодні Бахмутський напрямок є найскладнішим на фронті. Ворог у Бахмуті вже виснажений, але ще має величезну кількість боєприпасів.

Також стало відомо, що вчора ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів. Наразі загальні бойові втрати РФ в Україні становлять майже 189 тисяч осіб.

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