Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності, наголосив президент.

Коригувальник російського удару по Краматорську, якого затримала Служба безпеки України по "гарячих слідах", проходить за статтею про державну зраду. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен, хто допомагає окупантам знищувати життя в Україні, заслуговує на максимальне покарання.

"Сьогодні (28 червня – ред.) працівники СБУ разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів. Просто по кафе в Краматорську, по популярній піцерії. Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання… Коригувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання – включно з довічним. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності", – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він підкреслив, що кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою.

Відео дня

Президент також зауважив, що російські ракети, запущені росіянами по Краматорську, забрали життя 11 людей, серед них – три дитини. Травмовані та поранені понад 60 людей. Роботи на місці теракту тривають. Під завалами досі можуть знаходитись люди.

Водночас глава держави запевнив, що робота заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників буде продовжуватись.

"Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора", – сказав президент.

Удар по Краматорську

У вівторок, 27 червня, російські загарбники завдали ракетних ударів по центру Краматорська і по селищу біля міста. Було з’ясовано, що окупанти для удару застосували балістичні ракетні комплекси "Іскандер".

Серед 11 загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

Службою безпеки встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зокрема, 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Зрадник відзняв та переслав дані російській воєнній розвідці, після чого було здійснено ворогом вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Його дистанційно завербувало російське ГРУ. Він мав збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Вас також можуть зацікавити новини: