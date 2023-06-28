Дівчатка у вересні повинні були святкувати свої 15 років.

Російські окупанти ударом по піцерії в Краматорську Донецької області вбили 14-річних сестер. Дівчатка цього року закінчили восьмий клас.

"З сумом і нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер Аксьонченко Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ № 24", - йдеться у повідомленні управління освіти Краматорської міської ради у своєму Telegram-каналі.

Загиблі школярки 4 вересня повинні були святкувати своє 15-річчя.

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"Важко знайти слова розради, неможливо залікувати біль та гіркоту від втрати. Адже смерть найрідніших людей - велике випробування. У цей гіркий момент поділяємо горе вашої родини і разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - підсумували в управлінні.

Удар росіян по Краматорську 27 червня 2023 - що відомо

27 червня росіяни завдали два ракетні удари по центру Краматорську. Один зі снарядів влучив у піцерію, де перебували діти. Спочатку повідомлялося, що окупанти вдарили з ЗРК С-300, але пізніше стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами "Іскандер".

28 червня в Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що на даний момент відомо про дев'ять загиблих, серед них три неповнолітніх дівчинки - 17 та дві 14 років. При цьому генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що всього постраждали 60 осіб.

Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор села Біленьке. Там в результаті атаки отримали поранення чотири місцевих жителів, які ввечері перебували у себе вдома.

Досудове розслідування розпочато за частиною 1, 2 статті 438 "Порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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