Загалом від російського удару постраждало 60 осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали після атаки російськхих окупантів на центр Краматорська в Донецькій області. Внаслідок ракетного удару кількість загиблих громадян росла до восьми осіб.

"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб (у т.ч. 3 дитини, дві - 2008 та 2011 р.н.)", - йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Загалом постраждало 56 осіб, у тому числі 1 дитина 2022 року народження. Також врятувати вдалося трьох людей.

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Наразі рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.

Генеральний прокурор Андрій Костін пізніше уточнив інформацію щодо обстрілу Краматорська.

"Вісім загиблих і 60 поранених. Такі наслідки подвійного ракетного обстрілу Краматорська напередодні. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат - 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи продовжуються. Не виключено, що під уламками є ще люди", - йдеться у повідомленні.

При цьому він зазначив, що росіяни вдарили по Краматорську двома ракетами "Іскандер" увечері, коли люди щойно дісталися додому після роботи.

"Злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців. Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто виконує їх. Покарання – невідворотне", - наголосив Котін.

Досудове розслідування розпочато за частиною 1, 2 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

Удар по Краматорську 27 червня 2023 - що відомо

У вівторок, 27 червня, російські загарбники завдали два ракетні удари з зенітного комплексу С-300 по центру Краматорська. Один зі снарядів поцілив у піццерію, де в той час перебували люди з дітьм.

Спочатку повідомлялося, що від влучання снаряду у заклад харчування загинули четверо людей, а поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 громадян, у тому числі восьмимісячне немовля.

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