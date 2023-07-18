Цей міст існує поза законом, зазначив міністр.

Російські загарбники в основному використовують Керченський міст у військових цілях, тому саме таким його і слід розглядати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прес-конференції в Нью-Йорку, пише CNN. "Чому ви вважаєте, що Керченський міст є цивільною інфраструктурою, враховуючи, що він в основному використовується для постачання російській армії в окупованому Криму та на півдні України боєприпасів, палива та іншого військового обладнання, необхідного для продовження агресивної війни роти України", - сказав він.

Міністр зазначив, що не кожен міст є цивільним за визначенням. "А цей конкретний міст, по-перше, був побудований незаконно. Він існує поза законом, і ми завжди повинні про це пам'ятати. А по-друге, він в основному використовується у військових цілях, і ми повинні розглядати його як такий", - додав Кулеба.

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Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вранці 17 липня стало відомо, що окупанти перекрили рух на Керченському мосту, повідомивши про "надзвичайну подію". В мережі писали про пошкодження одного з прольотів моста після вибухів.

В Росії одразу звинуватили у атаці "київський режим", а президент РФ Путін пообіцяв "відповісти" на це. Тим часов росіяни кажуть, що проліт не можна відновити.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі "щодо організації "бавовни" на Кримському мосту після перемоги.

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