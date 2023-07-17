На супутникових знімках видно темні сліди.

Наслідки вибуху на Кримському мосту зафіксував супутник американської компанії Maxar Technologies Inc. На знімках чітко видно руйнування.

Супутник Maxar зробив знімки 17 липня. Фото показав журналіст Крістофер Міллер.

"Нові супутникові знімки розкривають збитки, завдані російському незаконному Кримському мосту після ранкової атаки", – йдеться у повідомленні в Twitter.

Відео дня

На знімках видно, що частина полотна на автомобільній частині моста сильно просіла й нахилилася. Крім того, на конструкції видно темні сліди після вибуху.

Вибух на Кримському мосту 17 липня 2023 - що відомо

17 липня в результаті вибуху був знищений один з прольотів моста через Керченську протоку. Протягом дня з'являлося дуже багато різних версій події. Росіяни заявили про теракт і звинуватили Україну, а також пообіцяли "відповісти".

У свою чергу експерти висувають теорії, що вдарити по мосту могли іранський дрон "Шахед", які Москва використовує для ударів по українських містах. Згідно з іншою версією, Україна могла використовувати морські дрони з вибухівкою.

Пізніше в Кремлі визнали, що проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйнований повністю і не підлягає відновленню.

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