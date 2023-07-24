Як зауважив представник української розвідки, незаконно зведений росіянами міст через Керченську протоку не є цивільним обʼєктом, що б про це не казали в Кремлі.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Кримський міст є незаконною, відповідно "вкрай нестабільною" конструкцією. Він застеріг людей, які не причетні до окупації українських територій, від поїздок переправою.

"Конструкція вкрай нестабільна, як і інші обʼєкти, які використовуються для логістики, постачання особового складу й техніки, сил і засобів ворога для участі у загарбницькій війні проти України. Це означає, що іншим людям, які не причетні до окупації України, до воєнних злочинів, слід уникати користуватися такими небезпечними і незаконними конструкціями", – наголосив він в ефірі телемарафону.

Як зауважив представник української розвідки, незаконно зведений росіянами міст через Керченську протоку не є цивільним обʼєктом, що б про це не казали в Кремлі. Окупанти використовують Кримський міст "для перекидання сил і засобів, щоб вбивати українських мирних мешканців й українських захисників і продовжувати окупацію українських територій".

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"Тому в даній ситуації думати, що з ним буде все гаразд у майбутньому, було би помилково", – наголосив Юсов.

"Бавовна" на Кримському мосту

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на переправі між окупованим Кримом та материковою Росією вже двічі лунали вибухи. Перша "бавовна" трапилася в жовтні 2022 року. Тоді на Кримському мосту пролунав вибух, внаслідок чого обвалилася частина переправи і виникла сильна пожежа на залізничній частині мосту. Окупанти традиційно звинуватили в усьому Україну.

Вже 17 липня 2023 року "бавовна" повторилася. У Росії заявили про атаку надводних дронів. Водночас в СБУ пообіцяли поділитися подробицями вибуху на Кримському мосту, але вже після української перемоги. Примітно, що з моменту підриву вже декілька разів перекривали міст. Зокрема, тільки за 24 липня це ставалося щонайменше тричі.

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