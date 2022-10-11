Внаслідок нестачі палива окупанти не зможуть переміщати свою техніку.

Після вибуху на Кримському мосту у російських сил в Україні в осяжному майбутньому закінчаться останні запаси палива, внаслідок чого вони не зможуть переміщати свою техніку.

Про це пише Sky News.

Україна ускладнює логістику Росії за допомогою артилерії і точкових ракетних обстрілів російських об'єктів з HIMARS. Однак інцидент на Керченському мосту зробив РФ ще більш незахищеною. Скоро окупанти не зможуть перекидати свої війська, що створить їм величезні труднощі, якщо українські сили продовжать розвивати наступ.

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"Чи можуть вони стояти і боротися? Ймовірно, вони могли б протриматися зиму, але якщо Україна буде вибивати Росію, якщо буде домінувати на полі бою, відкидаючи їх назад, змушуючи росіян маневрувати, і якщо не буде дизельного палива, щоб маневрувати на техніці, досить імовірно, що техніка залишиться на місці", – зазначив аналітик розвідки Форбс Маккензі.

Видання зазначає, що масованими обстрілами України президент Росії Володимир Путін сподівався створити образ сили. Однак на Заході ця атака розцінюється протилежно. Там ракетні удари бачать як вчинок все більш зневіреного командира, у якого закінчуються варіанти.

Удар по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.

У РФ стверджують, що причиною "бавовни" був вибух вантажівки. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним.

Правоохоронці Болгарії розслідують російську версію вибуху на Кримському мосту. За версією росіян, вантажівка, що вибухнула, прибула саме з цієї країни.

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