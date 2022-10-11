Глава СК РФ Олександр Бастрикін заявив, що вантажівка, що вибухнула, прибула з Болгарії.

Правоохоронці Болгарії розслідують російську версію вибуху на Кримському мосту. За версією росіян, вантажівка, яка вибухнула, прибула з цієї країни.

Про це пише Euractiv.

За словами голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, маршрут вантажівки, що вибухнула на мосту, почався в Болгарії, після чого авто проїхало через Грузію, Вірменію, Північну Осетію та Краснодарський край. Водночас офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано назвав цю заяву недостовірною.

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"У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу (8 жовтня – ред.) на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте достовірність стількох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не став довіряти тому, що вони говорять", - заявив Стано.

При цьому він нагадав, що Крим - це Україна, а Керченський міст - незаконний об'єкт.

Крім того, колишній прем'єр-міністр і лідер ГЕРБ Бойко Борисов назвав термін "Болгарський слід" поганим тоном, запевнивши, що вибухівка не могла бути завантажена в Болгарії, тому що тоді вантажівка б не перетнула кордон.

"Якби я був на місці російських служб, мене б швидше цікавило, де була завантажена вантажівка і що послужило причиною вибуху. Це головне... зараз під час війни всі намагаються скинути напругу", - зазначив політик.

Лідер партії "продовжуємо зміни" та колишній прем'єр-міністр Кирило Петков закликав уряд провести розслідування і вказав на нагнітання паніки Кремлем

"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо Болгарську владу і тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу і спростувати інсинуації Кремля про причетність Болгарії до цієї події. Час має вирішальне значення", - підсумував Петков.

Вибух на Кримському мосту - що відомо

8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.

У РФ стверджують, що причиною "бавовни" був вибух вантажівки, яка нібито приїхала з Болгарії. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним. Країна-агресор повідомляла про загибелі трьох людей.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. 9 жовтня президент РФ звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.

10 жовтня Україна зазнала масованому ракетному удару. Рашисти били по багатьох областях України. Сам Путін визнав, що це було помстою за Кримський міст.

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