За його словами, сильно постраждала російська логістика.

Українські військові цієї доби успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі Radio NV, що удар, з великою ймовірністю, здійснили крилатими ракетами Storm Shadow або переробленим "Нептуном". Саму атаку він оцінив як потужну, від неї постраждала російська логістика.

"Великих десантних кораблів у Росії не так мало, тому що це вже, мабуть, шостий корабель. Якщо вони не пошкоджені, а знищені, це також дуже потужний удар по логістиці. Бо цими кораблями можна перевезти або батальйон (300 солдат), або бронетехніку. Але зазвичай Росією ними возять снаряди, шахеди, боєприпаси більше такими кораблями перевозяться. Тобто дуже потужний удар по російській логістиці", - наголосив Нарожний.

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За його словами, оскільки уражена нафтобаза розташована біля аеродрому, то, з великою ймовірністю, згоріло й паливо для літаків. Посилаючись на російських воєнкорів, експерт припустив, що країна-агресорка зазнала втрат в особовому складі. Пропагандисти пишуть, що до 50 військовослужбовців загинуло, 30 з яких офіцери. Також вони заявляють про пошкодження трьох літаків на аеродромі.

Удар по Криму - що відомо

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Росією Криму прогриміли вибухи - по півострову запустили три ракети Storm Shadow.

Аналітик OSINTtechnical заявив, що було атаковано головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Пізніше СтратКом Збройних Сил України підтвердив, що ЗСУ уразили в окупованому Севастополі БДК окупантів "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії.

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