За словами місцевої влади, більшість мешканців будинку, у який влучила російська ракета, до укриття не пішли.

Після нічної ракетної атаки мешканці Львова почали у соцмережах скаржитися на зачинені укриття у місті. На це відреагував міський голова Андрій Садовий.

На брифінгу у Львові він зазначив, що більшість жителів будинку, який зазнав прямого влучання російської ракети типу "Калібр", до укриттів не спускалися, передає кореспондент УНІАН. Про це він сказав, відповідачи на запитання журналістів.

За словами міського голови, на вулиці Стрийська, 66 поблизу місця удару є велике укриття.

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"В укритті знаходилося 5 людей. Із будинку, який був уражений, більшість мешканців не пішли в укриття", - сказав він.

Садовий зазначив, що за всі ці дні російської агресії Львів зазнав найбільшого ураження та пошкодження.

""Калібри" влучили у житлові будинки. Близько 50 помешкань непридатні для проживання", - повідомив він.

За словами Садового, для тимчасового проживання людей з пошкоджених будинків виділені місця у готелях, а також буде розконсервоване тимчасове модульне містечко у Стрийському парку, який розташований поруч із місцем удару.

Міський голова нагадав, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення перших 100 млн грн для оперативної ліквідації наслідків атак та компенсації людям втрат.

Найбільше уражень зазнали два будинки, які є пам’ятками архітектури місцевого значення. Зокрема, в один із них було зафіксоване пряме влучання російської ракети "Калібр".

"Коли вони будувалися, то будувалися достатньо міцно. Якщо б це був панельний будинок, які будувалися у 80-х роках, то він би просто склався і була б велика трагедія", - зауважив він.

Садовий уточнив, що ці будинки витримали удар і міська влада має надію, що їх вдасться відбудувати, однак наразі необхідно дочекатися висновків експертів.

"На це підуть не тижні, підуть декілька місяців. На цей час ми забезпечуємо проживання людей в гуртожитках або в інших помешканнях", - сказав мер.

Він розповів, що інші пошкоджені будинки, де йдеться про вибиті вікна, вийде відновити протягом кількох тижнів.

Вибухи у Львові сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час нічної ракетної атаки ворог випустив по Україні 10 ракет типу "Калібр". Сім із них збили українські військові, однак три - влучили по Львову. Зокрема, ракетами росіяни вдарили по житловому будинку та підстанції.

Через руйнування підстанції 150 абонентів у місті досі перебувають без світла.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених внаслідок прямого влучання ракети у житловий будинок та дії ударної хвилі. 13 людей госпіталізовано.

Рятувальники і досі продовжують розбирати завали, бо під ними можуть бути люди. Пошкоджено понад 30 будинків (приблизно 250 квартир), близько 50 авто, 10 гуртожитків Львівської політехніки, два ВНЗ та інша інфраструктура.

Також внаслідок нічної атаки зафіксовані руйнування й у кількох громадах області - через падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та адмінбудівлі.

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