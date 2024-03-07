Ігор Жовква зазначив, що ракеті знадобилося менше трьох хвилин, щоб досягти Одеського порту.

Не виключено, що метою російського ракетного удару по Одесі були делегації президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Лідери інспектували український експортний зерновий коридор у чорноморському порту, коли ракета вдарила по портовій інфраструктурі.

"Вона дійсно була менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? ... Не можна виключати, що удар був спрямований на делегацію нашого президента або делегацію іноземного гостя", - цитує топ-радника президента України Ігоря Жовкву видання Reuters.

За його словами, ракета була запущена з тимчасово окупованого Криму.

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"Ракеті знадобилося менше трьох хвилин, щоб досягти мети - майданчика Одеського порту. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, то цю балістичну ракету можна було б перехопити", - заявив дипломатичний радник.

Ракетний удар РФ по Одесі 6 березня - головні новини

6 березня РФ вдарила по Одесі під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Учасники зустрічі не встигли спуститися в укриття і під час удару перебували в Одеському морському порту. Унаслідок атаки п'ятеро людей загинули.

У США, коментуючи цей удар, заявили, що це демонструє, наскільки критичною є потреба України в засобах ППО.

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