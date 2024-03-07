Конвой, у якому перебували лідери, які відвідали місто, відчув на собі удар, і група побачила "грибоподібну хмару" диму.

Під час російського удару по Одесі в середу ворожа ракета вибухнула всього за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Про це пише CNN із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

"За словами джерела, конвой, у якому перебували лідери, які відвідали місто, відчув на собі удар, і група побачила "грибоподібну хмару" диму".

Як повідомив CNN прессекретар ВМС України Дмитро Плетенчук, унаслідок удару загинуло п'ятеро людей, ще більше дістали поранення, проте ні Зеленський, ні Міцотакіс не постраждали.

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"Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на передову і вітав десятки світових лідерів в Україні за більш ніж два роки війни з Росією, але напад у середу може стати одним із найближчих викликів для президента. Близькість удару до Міцотакіса - лідера країни-члена НАТО - також підкреслює небезпеку таких візитів і потенційні глобальні наслідки конфлікту", - зазначає видання.

Росія вдарила по Одесі під час візиту Зеленського

У середу, 6 березня, РФ вдарила по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Учасники зустрічі не встигли навіть спуститися в укриття. За словами Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту.

Згодом стало відомо, що п'ятеро людей загинули внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси.

У США, коментуючи цей удар, заявили, що це ще раз демонструє, наскільки критичною є потреба українських військ у засобах протиповітряної оборони.

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