Українські правоохоронці провадять слідчі дії, щоб встановити всі обставини військового злочину росіян.

Внаслідок російського ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей. Про це виданню LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ворог ударив по портовій інфраструктурі міста. Є пʼятеро загиблих. Кількість поранених уточнюється", - зазначив Плетенчук виданню РБК.

При цьому українські правоохоронці провадять слідчі дії, щоб встановити всі обставини військового злочину росіян.

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Удар РФ по Одесі 6 лютого

ЗС Росії завдали ракетного удару по Одесі незадовго до зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Греції. Президент України заявив, що в результаті атаки є загиблі та постраждалі

Про атаку на Одесу повідомило грецьке видання "Прото Тема". За даними журналістів, ракетного удару по Одесі було завдано незадовго до зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Вибух пролунав за 150 метрів від місця, де на той момент знаходилася грецька дипломатична делегація. Її члени повідомили, що з ними "все гаразд", пише газета.

За словами Кіріакоса Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту. Зеленський та його штаб показували порт і розповідали про його значення, а також про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден.

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