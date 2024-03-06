Внаслідок російського ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей. Про це виданню LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Ворог ударив по портовій інфраструктурі міста. Є пʼятеро загиблих. Кількість поранених уточнюється", - зазначив Плетенчук виданню РБК.
При цьому українські правоохоронці провадять слідчі дії, щоб встановити всі обставини військового злочину росіян.
Удар РФ по Одесі 6 лютого
ЗС Росії завдали ракетного удару по Одесі незадовго до зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Греції. Президент України заявив, що в результаті атаки є загиблі та постраждалі
Про атаку на Одесу повідомило грецьке видання "Прото Тема". За даними журналістів, ракетного удару по Одесі було завдано незадовго до зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Вибух пролунав за 150 метрів від місця, де на той момент знаходилася грецька дипломатична делегація. Її члени повідомили, що з ними "все гаразд", пише газета.
За словами Кіріакоса Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту. Зеленський та його штаб показували порт і розповідали про його значення, а також про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден.