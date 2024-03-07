Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня, наголосив Міллер.

6 березня російські окупаційні війська вдарили по Одесі, де відбувалася зустріч президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що цей акт ще раз демонструє, наскільки критичною є потреба українських військ у засобах протиповітряної оборони.

"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони", – цитує його "Укрінформ".

Він наголосив на нагальній необхідності того, щоб Конгрес США вжив заходів "аби підтримати Україну та її боротьбу з російською агресією". При цьому речник Держдепу додав, що Штати перебувають у постійному контакті з Україною та Грецією.

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Удар по Одесі під час візиту Зеленського

Під час зустрічі в Одесі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса у середу, 6 березня, Росія завдала ударів по місту. Вибухи пролунали зовсім поруч, повідомив грецький політик.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок ракетної атаки загинули п'ятеро людей.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи цю атаку, наголосила, що удар не був повʼязаний із візитом Зеленського до Одеси. За її словами, це повʼязано з російським терором, який ворог проводить "методично".

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