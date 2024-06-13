Удар по РЛС в Орську: Буданов розкрив, скільки не працюватиме російська станція

Водночас очільник ГУР не відповів прямо, чиїх це рук справа.

Російська радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" у місті Орськ Оренбурзької області не працюватиме щонайменше пів року після удару українського дрона. "Пташка" уразила цю ціль, пролетівши 1800 кілометрів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За даними українських ЗМІ, за цією атакою стоїть ГУР, втім Буданов не підтвердив це й не спростував.

Він вважає ураження РЛС "абсолютно правильною річчю, хто б це не зробив". Також Буданов не вірить, що через цей удар можлива ескалація з боку Росії.

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"Це міф, у який всі вірять. Після атаки РЛС щось сталося? Ні, нічого. Ці системи виявляють будь-яку балістику. Без різниці ‒ ядерна ракета чи ні. Воронеж-М" була направлена на південну частину України, зокрема Одеську область і окупований Крим, тому тимчасове виведення її з ладу нам допоможе", ‒ заявив Буданов.

Атака на РЛС Росії в Орську

Напередодні джерела УНІАН в ГУР повідомили, що безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М". Вона знаходиться за 1800 кілометрів від українського кордону.

Згодом "Радіо Свобода" опублікувала знімки зі супутників, на яких видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.

Як пише The Telegraph, удар українського безпілотника по російській радіолокаційній станції (РЛС), яка може стежити за ядерними ракетами, викликав тривогу на Заході.

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